La Neuchâteloise revenant de Saint-Tropez roulait bien trop vite

Les forces de l’ordre lui ont immédiatement retiré son permis de conduire, ont placé le bolide de prêt sur une dépanneuse, et l’ont forcée à payer une consignation de 1500 euros. Il restait malgré tout des ressources à la contrevenante, qui a fermement refusé de monter dans un bus, préférant appeler un taxi pour rallier Neuchâtel, localité située à 140 kilomètres et une heure et demie de route du lieu de l’interpellation.