Yverdon-les-Bains : La jeune Verte qui avait tagué des clitos écope d’une peine allégée

Elle n’a pas été acquittée, mais sa peine a été réduite. Un seul graffiti a finalement été retenu contre l’activiste et sa complice.

Ella-Mona Chevalley, conseillère communale Verte, et sa comparse ont été condamnées mercredi par le Tribunal d’Yverdon pour avoir tagué des clitoris et un slogan féministe sur certains édifices de la ville en mars 2020, rapporte «24 heures». Cette action militante leur aura finalement valu une peine réduite par rapport à ce que souhaitait initialement le Ministère public. Les jeunes femmes réfléchissent toutefois à faire appel. Elles ont écopé chacune de 5 jours-amende à 30 francs, assortis d’un sursis de deux ans, et d’une amende de 100 francs, pour dommage à la propriété. Elles se répartiront également les frais de procédure, qui s’élèvent à 2725 francs.