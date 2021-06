Vaud - Un giron aux couleurs de Koh-Lanta sauvé à la der

Boire une bière, fouler les copeaux ou encore manger une planchette apéro au caveau d’un giron: les membres de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) attendaient ce moment avec impatience. En effet, les dernières manifestations remontent à l’été 2019, avec notamment les 100 ans de la FVJC à Savigny. La Jeunesse de Monnaz a transformé un champ en une place de fête aux couleurs de Koh-Lanta. L’idée d’organiser un giron trottait dans la tête des membres depuis plus de trois ans. Ils se sont investis corps et âme pour faire voyager à tout prix les visiteurs à «Monnaz-Lanta». La Jeunesse a surfé sur la vague de l’Euro pour pouvoir organiser en avance le giron du Pied du Jura. «On a eu cette idée de diffuser les matches un peu au dernier moment, mais nous sommes contents de pouvoir montrer au public notre place de fête avec notamment les constructions et les décorations», se réjouit Raphaël Cornu, président du giron. Chaque soir de match, au maximum 380 personnes sont réparties en deux zones. D’une part pour ne pas infliger un certificat Covid au public et d’autre part pour respecter les normes sécuritaires du bâtiment.