paiement sans contact : La jeunesse dorée de Zurich se fait implanter des puces sous la peau

Dans un récent reportage de «Blick» , on voit un groupe de jeunes Alémaniques donner un aperçu de leur vie luxueuse. À un moment, un homme de 22 ans paie sa consommation au bar avec une puce implantée dans sa main. Pour régler ses achats, il doit uniquement approcher sa main d’un terminal de paiement – comme une carte de crédit.

«C’est une puce prépayée», explique au quotidien alémanique Gian-Andrea Huonder, 22 ans. Avec cette puce, il peut non seulement payer, mais aussi ouvrir des portes si la serrure correspondante est programmée à cet effet. Il s’est fait poser le dispositif à Zurich par le chirurgien esthétique Christian Köhler.

Une intervention à 500 francs

Interrogé, Christian Köhler explique que cette intervention s’est faite dans le cadre d’un projet avec une boîte zougoise. «Certains geeks de la technologie, qui ont beaucoup de succès (ndlr: dans leur domaine), sont venus me voir avec le souhait de se faire implanter des puces.» Le chirurgien esthétique a posé un implant à sept personnes sous anesthésie locale. Elles devaient apporter elles-mêmes les puces, l’intervention coûtant 500 francs par personne. Le médecin dit avoir trouvé le projet passionnant.

«Je trouve ça cool»

Avant l’intervention, toutes les personnes auraient reçu des explications sur les risques et signé une déclaration de consentement. Christian Köhler ajoute: «Il y a des risques que la puce se casse, qu’elle se déplace ou qu’elle provoque une infection. Et à un moment donné, elle sera probablement retirée ou remplacée.» En effet, ces puces américaines seraient en constante évolution.

En ce qui concerne Gian-Andrea Huonder, il est entièrement satisfait: «Cela fait maintenant quatre mois que je l’ai, et ça marche partout avec les paiements, même à l’étranger.» Pour lui, c’est l’avenir. «Je trouve ça cool, car si on me vole tout pendant les vacances, j’aurai toujours mon argent sur moi.»