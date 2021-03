Jusqu’à maintenant, les actions de blocus ont été utilisées principalement par Extinction Rebellion. La grève du climat veut également attirer l’attention du public de cette manière à l’avenir. Déjà en automne, le militant zurichois pour le climat Dominik Waser rêvait à haute voix de paralyser «les rues et les quartiers par des actions pacifiques et non violentes», dans l’idéal «fermer Zurich!»

Actions plus dures à l’avenir

Les grandes banques UBS et Credit Suisse doivent se préparer à des actions plus dures comme des blocages, des déprédations, des campagnes en ligne et d’autres actions perturbatrices. Des succursales ont déjà été la cible de blocages et de protestations à plusieurs reprises. Une action d’envergure pourrait également se tenir à nouveau sur la Place fédérale.