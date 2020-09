Vaud/ Zurich : La jeunesse socialiste campe devant la villa de Bertarelli

Réclamant une taxation équitable des grandes fortunes, les jeunes socialistes ont mené des actions devant les habitations des milliardaires Ernesto Bertarelli et Magdalena Martullo-Blocher samedi.

La Jeunesse socialiste suisse (JS) a campé samedi devant les villas des multimilliardaires Magdalena Martullo-Blocher, à Meilen (ZH), et Ernesto Bertarelli, dans le canton de Vaud. But de l’opération, exiger «enfin» une taxation équitable des plus grandes fortunes, a-t-elle indiqué dans un communiqué.