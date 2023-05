Vaud - La Jeunesse socialiste lance une candidate au Conseil des Etats

«Face aux crises et aux urgences climatiques et sociales que nous vivons, le risque de ne pas être entendu est trop grand. Il nous apparaît donc aujourd’hui nécessaire de porter nos valeurs un cran plus loin. Pour ce faire, la JSV a décidé de lancer, pour la toute première fois, une candidature au Conseil des Etats», peut-on lire dans un communiqué diffusé par la JSV, samedi en fin d’après-midi.