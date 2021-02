CFF et distance sociale : La jeunesse socialiste repart en guerre contre la 1re classe

Des wagons de 2e classe bondés alors que ceux de 1re sont quasi vides? C’est encore pire en temps de pandémie, estiment les Jeunesse romandes du parti.

«À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles: le surclassement n’a pas lieu d’être en période de pandémie. Il n’y a aucun sens à ce que certains véhicules soient faiblement occupés, voire nullement, au détriment d’une agglutination dans d’autres», disent les Jeunesses socialistes vaudoise, valaisanne, genevoise et fribourgeoise dans un communiqué de presse commun.

Les CFF ne le souhaitent pas

Berne (canton) ne fera pas pression sur Berne (confédération)

Le milieu politique ne s’est pas forcément montré plus chaud à l’idée. Dans le canton de Berne, des députés ont demandé au gouvernement cantonal d’intervenir auprès de la Confédération. L’Exécutif bernois vient de leur répondre, comme l’a relevé lundi le site nau.ch .

Pour le Conseil d’État, le télétravail a affaibli la fréquentation des trains, le port du masque a limité les risques de transmission du virus, et il n’y a donc aucune nécessité de sacrifier la 1re classe. D’autant plus que celle-ci est financièrement intéressante pour les CFF, dont les recettes ont chuté et qui ont accusé une lourde perte en 2020.