Politique : La Jeunesse socialiste veut que le PS quitte le Conseil fédéral

Le parti va présenter deux résolutions en ce sens samedi lors de l’assemblée de ses délégués à Bâle. Il estime que le PS serait plus fort s’il menait une politique d’opposition.

Alors que l’Assemblée fédérale doit élire en décembre le successeur de la ministre socialiste Simonetta Sommaruga , c’est la place des socialistes au Conseil fédéral qui occupera les membres de la jeunesse du parti samedi lors d’un congrès à Bâle. En effet, ils devront choisir entre deux résolutions chocs. La première demande que le PS se retire immédiatement et sans condition du gouvernement. La seconde, qui émane du comité directeur, propose que le PS claque la porte si un troisième représentant de gauche (par exemple deux PS et un Vert·e) n’est pas élu en décembre 2023.

Les deux textes veulent donc faire entrer le Parti socialiste dans l’opposition. «Une politique socialiste est-elle possible au sein d’un gouvernement majoritairement de droite et basé sur la collégialité?» demande le comité directeur. «Non», répond-il lui-même. Et d’estimer que «la gauche consolide aujourd’hui largement la politique bourgeoise en participant au gouvernement».