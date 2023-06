Berne: La Jeunesse socialiste voudrait annuler les concerts de Rammstein

Après les accusations récentes visant Till Lindemann, chanteur du groupe de rock allemand Rammstein, la Jeunesse socialiste suisse (JS) lance une pétition pour annuler les concerts prévus les 17 et 18 juin au stade du Wankdorf à Berne. La demande est soutenue par plusieurs organisations comme Campax, Brava, les Femmes socialistes, CfD et «Les Féministes», lit-on ce jeudi dans un communiqué.

La JS explique avoir interpellé l’organisateur du concert en Suisse, Gadget abc, dans une lettre pour lui poser une série de questions sur les mesures prises pour protéger les femmes lors des deux shows. Le promoteur a répondu mais pas de façon suffisante aux yeux des jeunes socialistes qui considèrent que des mesures plus strictes auraient dû être prises, comme «empêcher les fêtes avant et après le concert impliquant potentiellement l’artiste accusé, fournir des déclarations publiques claires et offrir la possibilité de rembourser les billets». Gadget abc a notamment annoncé cette semaine la suppression du premier rang (row zero) pour améliorer la sécurité des deux dates suisses.