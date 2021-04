La pandémie et les frustrations liées aux restrictions sanitaires mène parfois des jeunes à la violence, comme cela a été le cas récemment à Saint-Gall et à Sion. Mais le Covid-19 a aussi des conséquences sur la santé psychologique. À Bâle-Campagne, par exemple, la présence de jeunes dans des structures psychiatriques a doublé depuis plusieurs mois, rapporte «Blick». Brigitte Contin, responsable du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de Liestal, explique que quarante jeunes patients sont actuellement pris en charge, alors que la structure n’est prévue que pour vingt mineurs. Et une quinzaine d’autres sont sur une liste d’attente et ne pourront pas être accueillis avant plusieurs semaines.