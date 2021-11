Faux enlèvement d’une ado : La joggeuse a passé la nuit de sa disparition chez sa grand-mère

La jeune femme de 17 ans qui avait simulé son kidnapping s’était réfugiée chez sa grand-maman pendant que toute la région la cherchait.

On en sait un peu plus sur les circonstances de la disparition de la jeune joggeuse qui avait simulé son enlèvement le 8 novembre dernier en Mayenne. Selon BFM TV, l’adolescente de 17 ans a passé la nuit chez sa grand-mère à Sablé-sur-Sarthe, à quelques minutes à pied du kebab où elle est réapparue le lendemain. La lycéenne était en possession des clés du logement, mais on ignore pour l’heure si sa mamie était chez elle lors de cette fameuse nuit.