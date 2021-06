Euro 2020 - La joie des entraînements à huis clos, à «J-2»

La «working area» romaine. DR

Des bâches, des couloirs pour transiter, des tests de température à l’entrée… On se croirait à l’ouverture des discothèques en Suisse romande dans quelques jours! Avec distanciation physique là aussi , mais avec les joueurs seulement . Pas entre nous. Un vrai sacerdoce que de se retrouver entre vingt-cinq journalistes par 33° ! C’est toujours comme ça à « J-2 » d’un match international, paraît-il et c’est un peu frustrant, on ne va pas vous le cacher.

Le bruit et l’odeur. DR

Du coup, le grand thème de la journée sur lequel l’Association suisse de football ne devait pas se rater après le petit coup de bise dans un grand verre d’eau du début de tournoi, ç’a été les deux nouveau x blonds de l’effectif, qu’on a réussi à apercevoir depuis un coin du bus en arrivant au terrain des « Tre Fontane » , 4000 places, là où joue d’habitude Vanessa Bernauer, l’internationale suisse de l’AS Roma féminine , vainqueur de la Coupe d’Italie cette saison .

L’internationale suisse. Twitter: @ASRomaFemminile

Les communicants de l’ASF se sont a insi a streint s à un « statement » en début de conférence de presse, afin d’assurer que le « Figaro » - semble-t-il un Italo-Suisse connu dans le monde du ballon rond pour ses talents ciseaux en mains - avait été testé et tous les protocoles sanitaires avaient été respectés avant de procéder à l’éclaircissement des cheveux de Granit Xhaka et Manuel Akanji. « Nico Elvedi aussi, mais il était déjà blond » , a rigolé Adrian Arnold, le chef de la comm’. Ouf, on peut parler foot.

Puisqu’on ne pouvait pas prendre en photo les joueurs suisses, voici une image d’illustration de la coupe de cheveux de Granit Xhaka. DR

Pour le reste, les reporters arrivés la veille en avion spécial depuis Bakou - un vol retardé dans la journée pour ne passer que 119 heures sur le territoire italien et ainsi éviter la quarantaine obligatoire en cas de séjour plus long -, ont pu approcher à distance respectable les deux préposés du jour: Denis Zakaria et Remo Freuler. Deux joueurs appréciés des journalistes, car polyglottes , souvent intéressants et plutôt loquaces.

Les filets et l’autoroute. DR

Sinon, il ne valait mieux pas prendre des photos même depuis la bretelle d’autoroute surplombant le stade. Les bâches censées invisibiliser le terrain étaient pour le moins poreuses et si on avait été Roberto Mancini, le sélectionneur italien, on aurait pris un taxi pour y faire quelques allers-retours. La vue y était imprenable! P our les médias, des gilets jaunes étaient en place devant chaque interstice pour réprimander les curieux.

Le patinage artistique sur patins à roulettes. DR