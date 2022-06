Football: La jolie action des internationaux néerlandais

De Jong, Klaassen, Berghuis et les internationaux néerlandais se sont entraînés avec leur premier maillot.

La sélection néerlandaise est habituée à mettre de la couleur partout où elle passe. Vendredi, à l’occasion de la journée nationale du football aux Pays-Bas, elle a abandonné sa traditionnelle teinte orange pour un éventail de nuances du plus bel effet.

Pour marquer le coup, tous les joueurs convoqués par Louis van Gaal pour cette fenêtre internationale sont ainsi venus à l’entraînement avec le maillot de leur premier club amateur. De quoi provoquer un mélange des styles des plus singuliers, qui renvoie directement aux plus belles sessions de 5e Ligue.

Une chose est sûre: les stars des Pays-Bas ont pris leur pied et ont été botté par l’initiative «Never forget your roots» (Ne jamais oublier ses racines) de leur Fédération. Tout sourire, Memphis Depay a fièrement porté le maillot du VV Moordrecht, Frenkie de Jong celui de l'ASV Arkel et Matthijs de Ligt celui du FC Abcoude.