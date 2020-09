Un fan de tennis 01.09.2020 à 10:10

c' est mardi , le café du commerce à Dédé est fermé , Les adjectifs sont au lit , pas remis de la nuit dernière . bonjour les jaloux rageux , il est l' heure de bouffer un morceau et de remettre la briquette . Stan un chef , bravo et le plus loin possible à cet Open et pourquoi pas un quatrième hein yess.