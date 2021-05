Grande-Bretagne : La jolie promesse de Kate à la petite Mila, 4 ans

La duchesse de Cambridge sait s’y prendre avec les enfants et l’a une nouvelle fois démontré au téléphone avec une petite fille atteinte d’une leucémie.

Passionnée de photographie, elle a mis les Britanniques au défi de se prendre en photo pendant le confinement et le cliché de Mila a été sélectionné parmi les 100 «meilleurs» retenus pour un livre et une exposition.

Sur cette photo, on voit la petite fille, malade, derrière une fenêtre, faire un signe à son papa, contraint de rester dehors. Son père et sa grande sœur ont en effet été obligés de quitter la maison pour ne pas risquer de contaminer Mila, en chimiothérapie depuis quatre mois. Touchée par l’émotion qui se dégage de cette photo, la duchesse de Cambridge a décroché son téléphone et appelé la petite fille l’automne dernier. Un échange qui vient d’être publié sur la chaîne YouTube du couple.

«Tu as un costume?» lui demande la petite fille. «Je ne porte pas de costume de princesse, je le crains Mila mais toi, est-ce que tu as des costumes à la maison? Quelle est ta couleur préférée?». Rose, comme de nombreuses petites filles. «Ok, quand un jour, je l’espère, on se rencontrera Mila, je me souviendrai qu’il faut que je porte ma robe rose pour toi».