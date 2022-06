Genève: La Jonction, temple du sport urbain le temps d’un été 

Le sport urbain tient son temple. Il est provisoire, certes, mais il a de la gueule. Sous les halles de la Pointe de la Jonction, là où s’entassaient jadis les bus et où sera érigé d’ici quelques années un parc, la Ville a imaginé un espace dédié aux jeunes et à l’activité physique. Il réunit terrain de padel (sorte de croisement entre le squash et le tennis qui fait fureur en Espagne), de football 5x5 (ou de five, comme l’on dit en France), de basket 3x3, de beach-volley, des modules de skateboard et un pumptrack (circuit destiné aux skates et aux trottinettes).