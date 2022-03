Guerre en Ukraine : La journaliste russe rebelle refuse de quitter son pays

Emmanuel Macron a proposé à Marina Ovsiannikova l’asile en France après son coup d’éclat à la télévision russe. La productrice a décliné l’offre.

Le président français s’était dit prêt mardi à offrir «une protection consulaire» à Marina Ovsiannikova, soit à l’ambassade, soit en lui accordant l’asile. Cette femme de 43 ans s’est illustrée en débarquant en direct lundi soir sur le plateau du journal télévisé le plus regardé de Russie. Sur la chaîne Pervy Kanal, où elle est productrice, la quadragénaire a exhibé une pancarte critiquant l’opération militaire de Moscou en Ukraine et dénonçant la «propagande» des médias contrôlés par le pouvoir.

Après avoir été arrêtée, Ovsiannikova a été condamnée dans la foulée à une simple amende et laissée libre . Elle risque cependant toujours des poursuites pénales passibles de lourdes peines de prison, aux termes d’une récente loi réprimant toute «fausse information» sur l’armée russe. «C’est une guerre contre un peuple frère! Aucune personne saine d’esprit ne peut l’accepter», explique la journaliste née à Odessa, en Ukraine, d’un père ukrainien et d’une mère russe.

Ovsiannikova estime que son coup d’éclat «était avant tout une action pacifiste: il est dans l’intérêt de la Russie et du monde de mettre fin le plus rapidement possible à cette guerre». «Je voulais aussi montrer que les Russes aussi sont contre cette guerre, ce que beaucoup de gens en Occident ne comprennent pas. La majorité des gens intelligents et éduqués ici s’opposent à cette guerre», estime-t-elle. Elle indique avoir préparé son action seule, sans en avoir préalablement parlé à sa famille ou ses amis.