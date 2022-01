Vaud : La journée de ski de 150 élèves ne s’est pas passée comme prévu…

Mardi, les enfants ont d’abord été bloqués dans un train pour Les Pléiades pendant trois heures, puis ont dû encore patienter pour rentrer, faute de bus disponibles rapidement.

Mardi, 150 élèves de 6e année, de La Tour-de-Peilz pour l’essentiel, devaient se rendre aux Pléiades pour skier, mais leur journée ne s’est pas passée comme prévu, raconte «24 heures». Le matin, leur train est tombé en panne entre Ondallaz et Lally. «L’un des pires endroits de la ligne, car il n’y a pas d’accès à la route» indique le porte-parole du Chemin de fer Montreux Oberland bernois. Les enfants ont d’abord patienté dans le train. Mais le problème s’est finalement révélé plus conséquent et il a été décidé d’évacuer les passagers, ce qui a nécessité un encadrement afin d’assurer leur sécurité.