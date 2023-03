La Journée des malades placée sous le signe de la collaboration

L’association Journée des malades

Fondée en 1939, la Journée des malades est une association d’utilité publique. Différentes organisations de patients, associations professionnelles, les ligues de la santé, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et d’autres organismes actifs dans ce domaine en font partie. Ses objectifs: favoriser les relations entre les malades et les bien-portants, améliorer la compréhension des besoins des malades et rappeler aux bien-portants leurs devoirs envers ceux qui souffrent. Elle demande aussi la reconnaissance des activités de tous ceux qui se consacrent aux malades et patients.