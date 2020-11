Epuisé et en sous-effectif, le personnel médical romand tire la langue pendant cette deuxième vague. A l’image de ce qui s’est fait en Italie, mais aussi à Fribourg, des médecins des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois racontent leur quotidien dans de courtes capsules vidéo publiées cette semaine. «La journée tranquille, c’est celle qui dure dix heures, raconte par exemple Marta Oliveira, médecin assistante aux soins intensifs à Yverdon-les-Bains. On a beaucoup plus de cas, et les équipes sont aussi beaucoup touchées par le Covid-19.»