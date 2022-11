Conseil fédéral : La Jeunesse socialiste veut trois ministres de gauche, sinon rien

La Jeunesse socialiste suisse exige que le PS Suisse quitte le Conseil fédéral si la gauche ne parvient pas à obtenir trois sièges au Conseil fédéral l’année prochaine et mettre ainsi fin à la majorité PLR-UDC au gouvernement. C’est ce qu’ont décidé les membres du parti samedi lors de leur assemblée à Bâle. Ils ont adopté par 90 voix contre 41 une résolution en ce sens de leur comité directeur .

«Le monde est au bord du gouffre, en particulier à cause de la crise climatique. Le statu quo n’est pas une option dans ces circonstances et cela vaut aussi pour le Conseil fédéral. Nous voulons plus de pouvoir au gouvernement, sinon nous entrerons dans l’opposition», a ainsi affirmé le président de la JS Nicola Siegrist dans son discours.