Cour suprême américaine : La juge Amy Coney Barrett assure mettre sa foi de côté

Auditionnée par le Sénat des États-Unis depuis lundi suite à sa nomination par Donald Trump à la Cour suprême, Amy Coney Barrett s’est exprimée ce mardi sur ses convictions religieuses.

Amy Coney Barrett mardi au second jour de son audition devant le Sénat américain.

«Les juges ne peuvent pas se lever un matin et dire: «J’ai un but dans ma vie, j’adore ou je déteste les armes à feu, j’aime ou je déteste l’avortement» et imposer leur volonté comme des figures royales», a-t-elle déclaré devant les sénateurs chargés de confirmer sa nomination.