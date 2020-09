États-Unis : La juge Barrett, pilier de la droite religieuse américaine

Catholique pratiquante et mère de sept enfants, Amy Coney Barrett attend maintenant la confirmation de sa nomination à la Cour suprême par le Sénat.

«J’aime les États-Unis et j’aime la constitution des États-Unis, a lancé cette femme de 48 ans, dont la nomination doit maintenant être confirmée par le Sénat à majorité républicaine pour rejoindre la plus haute institution judiciaire du pays. Elle doit succéder à la progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre.

Profil clivant

Catholique pratiquante, mère de sept enfants dont deux adoptés originaires d’Haïti et un petit dernier atteint de la trisomie 21, Amy Coney Barrett est opposée à l’avortement. Après une enfance à la Nouvelle-Orléans, dans le sud conservateur des États-Unis, elle a suivi des études brillantes à la faculté de droit Notre-Dame, une institution confessionnelle réputée de l’Indiana, où elle a ensuite été professeure pendant 15 ans.

«Le dogme religieux»

Sans se départir de son calme, Amy Coney Barrett avait assuré faire la distinction entre sa foi et «ses responsabilités de juge». Mais ses détracteurs ne sont pas convaincus et citent ses nombreux articles de doctrine juridique écrits à Notre-Dame ainsi que ses décisions plus récentes en tant que juge qui, selon eux, témoignent de son orientation idéologique.