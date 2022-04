Etats-Unis – La juge Ketanji Brown Jackson fait un pas de plus vers la Cour suprême

États-Unis : La juge Ketanji Brown Jackson fait un pas de plus vers la Cour suprême

La juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson a franchi une nouvelle étape vers sa nomination à la Cour suprême, qui pourrait intervenir d’ici vendredi.

Cinq femmes sur 115 juges

Sur les 115 juges ayant siégé à la Cour suprême, il n’y a eu que cinq femmes – quatre blanches et une hispanique – et deux hommes noirs. Au-delà du symbole, l’arrivée de la juge Jackson, pour remplacer le progressiste Stephen Breyer, ne modifiera pas les équilibres au sein de la haute juridiction, où les juges conservateurs conserveront six sièges sur neuf.

En écho à cette thèse, ils ont attaqué la candidate sur son bilan en tant que juge, l’accusant d’avoir prononcé des peines légères dans plusieurs dossiers de pédopornographie. Les démocrates ont au contraire loué ses qualifications -- elle est diplômée de la prestigieuse université d’Harvard, a une expérience dans le privé et le public, a été avocate et juge fédérale -- et sa personnalité posée et «empathique».