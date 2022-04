Etats-Unis – La juge Ketanji Brown Jackson se rapproche de la Cour suprême

États-Unis : La juge Ketanji Brown Jackson se rapproche de la Cour suprême

L’Afro-Américaine, candidate de Joe Biden, passe, ce lundi, par un premier vote qui devrait la mener vers la Haute Cour à la fin de la semaine. Malgré l’opposition d’élus républicains.

Une républicaine la soutient

Elle serait la première magistrate afro-américaine de l’histoire de la Haute Cour: sur 115 juges ayant siégé en son sein, il n’y a eu que cinq femmes – quatre blanches et une hispanique – et deux hommes de couleur. Au-delà du symbole, son arrivée ne modifiera pas les équilibres au sein de la haute juridiction, où les juges conservateurs conserveront six sièges sur neuf.

Nombreuses qualifications

En attendant, les élus de la commission judiciaire de la Chambre haute, qui l’ont interrogée pendant plus de 30 heures il y a deux semaines, doivent se prononcer, lundi, sur son dossier de candidature. Cette commission étant divisée à part égale entre les deux partis, le vote devrait être de onze voix pour et onze contre. Même sans «opinion favorable», le dossier pourra être transmis à l’ensemble du Sénat.

Pendant son audition, les démocrates ont loué ses qualifications – elle est diplômée de la prestigieuse université d’Harvard, a une expérience dans le privé et le public, a été avocate et juge fédérale – et sa personnalité posée et «empathique». Mais les républicains, qui accusent le président démocrate de «laxisme» contre les criminels, ont attaqué la candidate sur son bilan en tant que juge, l’accusant d’avoir prononcé des peines légères dans plusieurs dossiers de pédopornographie.