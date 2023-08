Zurich: La juge porte plainte contre le prévenu, il est finalement blanchi 

Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale. C’est finalement le Tribunal cantonal qui a tranché et acquitté l’homme, estimant que la magistrate n’avait pas agi de bonne foi: l’accusé, qui avait exprimé son refus de porter le masque dès le départ, a tout de même été autorisé à accéder au bâtiment pour y être interrogé. La juge municipale a ainsi violé le principe de bonne foi applicable à la procédure: «La tâche principale de la justice est d’empêcher des infractions, et non de les provoquer», peut-on lire dans le jugement du Tribunal cantonal.