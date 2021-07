Birmanie : La junte a commis des «crimes contre l’humanité», selon un expert de l’ONU

Devant le Conseil des droits de l’homme, Tom Andrews a appelé la communauté internationale à mettre fin au «règne de la terreur» que subit la population birmane.

Les forces de sécurité ont ouvert le feu jeudi sur des manifestants en Birmanie. Dans l’État septentrional Kachin, on déplore au moins un mort, selon un habitant de la région.

L’Assemblée générale de l’ONU est appelée mardi à approuver un projet de résolution non contraignante prévoyant «une suspension immédiate» du transfert d’armes à la Birmanie.

Le rapporteur spécial de l’ONU sur la Birmanie a accusé mercredi la junte qui a pris le pouvoir au 1er février d’avoir commis des «crimes contre l’humanité», et appelé la communauté internationale à mettre fin à ce «cauchemar».

«Certains ont perdu espoir»

S’exprimant devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Tom Andrews a dénoncé «les attaques généralisées et systématiques de la junte militaire contre la population de Birmanie, des actes qui sont des crimes contre l’humanité», ainsi que «l’incapacité de la communauté internationale à faire ce qu’il faut pour y mettre un terme».

«Certains habitants de Birmanie ont perdu l’espoir de recevoir le soutien de la communauté internationale et cherchent à se défendre en formant des forces de défense et en commettant des actes de sabotage, tandis que d’autres auraient pris pour cible des collaborateurs et des responsables de la junte», a averti l’expert indépendant, qui est mandaté par le Conseil mais ne s’exprime pas au nom des Nations unies.