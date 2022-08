Afrique : La junte au Mali désigne un ministre et colonel 1er ministre par intérim

Outre l’important portefeuille de la Décentralisation, Abdoulaye Maïga, âgé d’une quarantaine d’années, était aussi le porte-parole du gouvernement. Peu connu avant sa nomination à ce poste fin 2021, il a régulièrement fait à ce titre au cours des derniers mois, revêtu de son treillis, à la télévision nationale certaines des annonces les plus marquantes du gouvernement et des déclarations les plus abruptes contre la France. Il avait ainsi «exigé» fin juillet du président Emmanuel Macron qu’il quitte «définitivement sa posture néo-coloniale, paternaliste et condescendante».