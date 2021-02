Birmanie : La junte avertit les manifestants qu’ils risquent de mourir

Depuis trois semaines et malgré les morts, les manifestants pro-démocratie restent mobilisés contre la junte birmane qui n’hésite pas à tirer sur la foule.

L’avertissement de la junte est intervenu au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis le coup d’État, avec le décès samedi de trois personnes. (Photo Sai Aung Main / AFP)

Trois semaines après le putsch du 1er février, la mobilisation pro-démocratie ne faiblit pas avec des dizaines de milliers de manifestants dimanche, et une campagne de désobéissance civile qui perturbe le fonctionnement de l’État et l’économie.

L’avertissement de la junte, dimanche, est intervenu au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis le coup d’État, avec le décès samedi de deux personnes à Mandalay quand la police a tiré sur la foule, et d’une troisième à Rangoun.

«Les manifestants sont en train d’inciter les gens, notamment les adolescents et jeunes exaltés, à se lancer sur la voie de la confrontation où ils périront», indiquait un communiqué en birman lu sur la chaîne publique MRTV, et dont une traduction anglaise apparaissait à l’écran.

Le texte mettait en garde les manifestants contre la tentation d’inciter la population à «l’émeute et à l’anarchie».

Le rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de l’homme en Birmanie, Tom Andrews, s’est dit profondément inquiet par ces menaces. «Avertissement à la junte: contrairement à 1988, les agissements des forces de sécurité sont enregistrés et vous devrez rendre des comptes», a-t-il dit sur Twitter.

«Tellement en colère»

Les habitants de Rangon ont pu constater un renforcement des dispositifs de sécurité dans la capitale, avec quantité de camions de la police et de l’armée dans les rues, alors que des rues proches du quartier avaient été barricadées par les forces de sécurité.

Marchés et magasins devraient demeurer fermés par solidarité avec le mouvement pro-démocratie. Des manifestations ont également eu lieu dans les villes de Myitkyina (nord) et Dawei (sud).

Les funérailles de Mya Thwate Thwate Khaing, blessée par balles à la tête et décédée vendredi après 10 jours passés en soins intensifs, ont eu lieu dans la périphérie de la capitale Naypyidaw, en présence de plusieurs milliers de personnes.

Réunion de l’UE

Aux manifestations massives contre leur coup d’État, les militaires birmans ont répondu en renforçant progressivement le déploiement des forces de sécurité, et en ayant de plus en plus recours à la force pour disperser les protestataires. Balles en caoutchouc, gaz lacrymogènes, canons à eau… les services de sécurité ont même eu parfois recours aux tirs à balles réelles.