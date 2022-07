Birmanie : La junte birmane procède à plusieurs exécutions capitales

Quatre prisonniers ont été exécutés lundi en Birmanie, alors que la peine de mort n’avait plus été pratiquée depuis des décennies dans le pays.

La junte birmane a procédé à l’exécution de quatre prisonniers, dont un ancien député du parti de l’ancienne dirigeante civile Aung San Suu Kyi, a indiqué lundi un média d’État, alors que la peine de mort n’avait plus été pratiquée depuis des décennies.

Les condamnés, parmi lesquels un militant actif pro-démocratie, avaient été accusés «d’acte de terreur brutaux et inhumains», selon le Global New Light of Myanmar. D’après le journal officiel, les exécutions ont suivi «les procédures de la prison», sans préciser ni comment ni quand elles ont été réalisées.