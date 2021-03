Birmanie : La junte «commet probablement des crimes contre l’humanité»

Un expert de l’Organisation des Nations Unies a fait mention, jeudi, de potentiels crimes contre l’humanité en Birmanie.

«Il y a de plus en plus de preuves» que l’armée et ses plus hauts dirigeants «commettent probablement des crimes contre l’humanité, y compris des meurtres, des disparitions forcées, des persécutions, de la torture et des incarcérations en violation des règles fondamentales du droit international», a lancé le rapporteur spécial des Nations Unies, qui estime que les forces de l’ordre ont tué à ce jour 70 personnes, dans la violente répression menée contre les manifestants réclamant le retour à la démocratie.