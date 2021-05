Birmanie : La junte militaire menace de dissoudre le parti d’Aung San Suu Kyi

La junte au pouvoir en Birmanie depuis le coup d’Etat du 1er février menace de dissoudre le parti politique de l’ex-dirigeante Aung San Suu Kyi.

Comparution attendue lundi

La Birmanie est en proie au chaos et son économie est paralysée depuis le putsch. La répression des manifestants pro-démocratie et des dissidents a fait plus de 800 morts. Parallèlement, des dizaines de milliers de civils sont déplacés en raison d’affrontements entre l’armée et des milices ethniques, nombreuses dans le pays. Mme Suu Kyi, 75 ans, n’a pas été vue en public depuis son arrestation lors du putsch. Assignée à résidence dans la capitale Naypyidaw, elle devrait comparaître lundi pour la première fois en personne devant la justice.