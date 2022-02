Birmanie : La junte minimise le départ du groupe de boissons Kirin, «facile à remplacer»

La junte birmane a minimisé mardi la décision du groupe japonais de boissons Kirin de quitter le pays en plein chaos depuis le coup d’État, affirmant qu’il serait «facile à remplacer».

Kirin a annoncé lundi qu’il renonçait à son activité en Birmanie, un marché mineur pour le brasseur. Il imite ainsi d’autres groupes internationaux comme le français TotalEnergies, l’américain Chevron et l’australien Woodside dans l’énergie, et dès l’an dernier le cigarettier britannique BAT et l’opérateur télécoms norvégien Telenor.