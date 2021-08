Birmanie : La junte nie être impliquée dans le complot contre son ambassadeur

Deux ressortissants birmans ont été arrêtés à New York la semaine dernière pour leur implication présumée dans un projet visant à tuer l’ambassadeur de Birmanie à l’ONU.

La junte n’a «rien à voir» dans le complot présumé contre Kyaw Moe Tun, ambassadeur de Birmanie à l’ONU et farouche opposant au régime militaire, ont affirmé mardi les médias officiels birmans.

«La Birmanie n’a rien à voir avec cet incident (…) qui est une affaire intérieure aux États-Unis», a assuré mardi le journal d’État «Global New Light of Myanmar», citant un communiqué du ministère birman des Affaires étrangères.

La semaine dernière, les autorités américaines ont arrêté dans l’État de New York deux ressortissants birmans pour leur implication présumée dans un projet visant à forcer le diplomate à démissionner et à le tuer s’il refusait. Phyo Hein Htut, 28 ans, et Ye Hein Zaw, 20 ans, étaient en contact avec un trafiquant en Thaïlande qui vend des armes à l’armée birmane, selon la justice américaine.