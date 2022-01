Guinée : La junte nomme les membres de l’organe législatif de transition

Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre dernier viennent de nommer les membres du Conseil national de transition. Cette instance a pour tâche de fixer le calendrier du retour des civils au pouvoir.

Le colonel Doumbouya entouré de sa femme à gauche et de sa mère lors de sa prestation de serment en tant que président par intérim du pays en octobre.

Un délai de six mois pour la tenue d’élections

La charte de transition, sorte d’acte fondamental, signée le 27 septembre indique que la durée de la transition doit être fixée «d’un commun accord entre les forces de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD)», la junte militaire. La durée de la transition est au centre de la brouille entre les militaires au pouvoir en Guinée et la communauté internationale.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) insiste sur la nécessité de respecter le délai de six mois pour la tenue des élections et presse les autorités guinéennes de soumettre rapidement un calendrier en ce sens. Elle a suspendu la Guinée des organes de la Cédéao et infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte.