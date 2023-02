Asie : La Birmanie prolonge de six mois l’état d’urgence

Le Conseil national de défense et de sécurité, composé de membres de la junte , a convenu mercredi de prolonger de six mois l’état d’urgence en Birmanie , ont annoncé les médias officiels, ce qui ajournera probablement les élections que les généraux s’étaient engagés à organiser d’ici à août.

L’état d’urgence devait expirer fin janvier mais, mardi, le Conseil national de défense et de sécurité s’est réuni pour discuter de l’état de la Nation et a conclu qu’il n’était «pas encore revenu à la normale». Les opposants à la junte, y compris les «Forces de défense du peuple» et un gouvernement fantôme dominé par des députés du parti de Mme Suu Kyi, ont tenté de s’emparer du «pouvoir de l’État par le biais de troubles et de violences», a affirmé le service d’information de l’armée, dans un communiqué.