Mali La junte promet un président de transition

Jeudi, la junte qui a renversé le pouvoir malien a annoncé qu’elle allait proposer un président militaire ou civil.

«Ça va être une transition qui va être la plus courte possible», a dit le porte-parole, alors que le second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annoncé qu’il quittait ses fonctions dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu’il était aux mains des putschistes, devait s’achever en 2023.

Pas de date

Ce n’est «pas une histoire de 2023, 2022», il faut «finir cette transition le plus vite possible et nous on va retourner à autre chose», a dit le colonel-major, l’une des figures du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) qui dirige actuellement le pays.