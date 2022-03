Birmanie : La junte réduit en cendres trois villages, privant de toit leurs habitants

Selon des villageois birmans, l’armée aurait mis le feu à des dizaines de maisons dans le nord du pays, où elle est confrontée à des forces rebelles.

Les forces de sécurité birmanes auraient tué près de 1700 civils depuis le putsch de 2021 et arrêté près de 13’000 personnes, d’après un observatoire local. L’ONU dénonce de possibles crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

L’armée birmane a mis le feu la semaine dernière à des dizaines de maisons dans trois villages du nord du pays, où elle fait face à des forces rebelles, ont rapporté des habitants, s’exprimant tous sous pseudonyme pour préserver leur sécurité. «Nous n’avons plus rien», dit un villageois, Khin Ma. «Nous avons trouvé refuge sous des manguiers et nous dormons sur des bâches en plastique.»

En plein chaos depuis le coup d’État de février 2021

Les soldats ont également mis le feu à des dizaines de maisons des villages voisins de Kalar Luu et Shar Lwin le 16 mars, selon des habitants et des médias locaux. Sur des images vidéo des trois villages, on pouvait voir des bâtiments en ruines, des arbres brûlés et des tas de cendres. Certaines maisons n’avaient pas été entièrement détruites.