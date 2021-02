Birmanie : La junte remet en liberté plus de 23’000 détenus

Les militaires au pouvoir en Birmanie depuis le coup d’État du 1er février ont ordonné la libération de plus de 23’000 prisonniers vendredi, après avoir procédé ces derniers jours à des arrestations visant des proches d’Aung San Suu Kyi et des responsables électoraux.

Les amnisties massives de prisonniers afin de vider les établissements surpeuplés sont courantes et généralement effectuées lors de dates importantes du calendrier birman. Ce vendredi est un jour férié dans le pays.

«Le Conseil d’administration de l’État (…) a levé la punition de 23’314 prisonniers détenus dans les prisons, centres de détention et camps», est-il annoncé dans les colonnes de l’organe d’État Global New Light of Myanmar, en utilisant le terme officiel pour désigner le gouvernement militaire birman. Un autre encart indique que 55 prisonniers étrangers seraient également libérés.