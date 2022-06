Birmanie : La junte va procéder à ses premières exécutions depuis plus de trente ans

Le député Phyo Zeya Thaw, ancien membre du parti d’Aung San Suu Kyi, et l’activiste Ko Jimmy, condamnés pour «terrorisme», vont être pendus. Tout comme deux autres accusés.

L’activiste Kyaw Min Yu, plus connu sous le nom de Ko Jimmy (à gauche), et Phyo Zeya Thaw, ancien membre du parti d’Aung San Suu Kyi, ont été condamnés à mort en vertu des lois antiterrorisme birmanes.

La junte birmane a annoncé vendredi qu’elle va exécuter un ancien membre du parti de l’ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi et un célèbre militant pro-démocratie, ainsi que deux autres personnes. L’ancien député Phyo Zeya Thaw et l’activiste Ko Jimmy, condamnés à mort pour «terrorisme», «seront pendus conformément aux procédures pénitentiaires» avec deux autres détenus à une date non déterminée.