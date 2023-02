Lausanne: La justice a acquitté un élu et une journaliste

«La Ville a trop longtemps accordé foi aux engagements d’un propriétaire voyou.» C’est pour ces propos tenus en mai 2019 que le conseiller communal Benoît Gaillard était accusé de diffamation, voire de calomnie. Le socialiste avait fait cette déclaration en amont d’une séance plénière et une journaliste l’avait publiée dans les colonnes de «24heures». Cela avait valu à cette dernière de se retrouver elle-aussi sur le banc des accusés. Cette publication n’a pas non plus été jugée coupable par la cour qui a estimé que le lecteur moyen était capable de comprendre le contexte dans lequel cette «punchline» avait été lâchée. D’autant plus que la phrase en question avait été insérée en milieu de l’article publié en mai 2019, et n’avait pas été utilisée comme titre ou mise en exergue.