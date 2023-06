Allemagne: des militants écologistes mis sur écoute

Des conversations entre des membres du groupe Letzte Generation et des journalistes qui les interrogeaient faisaient partie des appels surveillés.

Les militants du groupe, connus pour coller leur main sur le bitume des routes qu’ils bloquent pour attirer l’attention sur la crise climatique, ont qualifié la mesure du Parquet «d’absurde». Les conversations entre les membres du groupe et des journalistes qui les interrogeaient faisaient partie des appels surveillés, a reconnu le porte-parole du Parquet.

«C’est absurde»

Bien que les journalistes eux-mêmes n’aient pas été visés, ils «ont été concernés par ces mesures en raison des appels passés via les numéros de téléphone surveillés», a dit le porte-parole. Le journal «Süddeutsche Zeitung» a dévoilé cette opération samedi, précisant qu’elle avait commencé en octobre 2022 et qu’elle comprenait également la surveillance des courriels, des comptes de messagerie vocale et l’enregistrement des données GPS des téléphones portables.