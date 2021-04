Un sérieux coup de collier. C’est ainsi que l’on peut qualifier le travail du pouvoir judiciaire genevois lors du deuxième semestre 2020. Si le premier confinement a vu le nombre de procédures sorties chuter de 25% lors des six premiers mois de l’année, le retard n’était plus que de 8% fin 2020. Le bilan du pouvoir judiciaire de l’année dernière fait état «des difficultés rencontrées par les juridictions pour instruire les procédures, en raison notamment des nombreuses quarantaines imposées aux parties, à leurs avocats et aux membres du Pouvoir judiciaire ou encore de la limitation des déplacements internationaux». Oliver Jornot, procureur général, a encore souligné la situation particulièrement préoccupante de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qui accumule les retards année après année et la hausse constante des nouvelles procédures au Tribunal des mineurs. «Des renforts temporaires ont été mis à disposition de ce deux juridictions.»