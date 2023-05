Credit Suisse: La justice a reçu 230 plaintes liées aux obligations à haut risque 

Action en justice

Révélations en série

Lundi, le Financial Times a rapporté que des employés voulaient porter plainte contre le gendarme des marchés financiers suite à l’annulation de bonus liés à ce type d’obligation. Les cabinets d’avocats Quinn Emanuel et Pallas, qui représentent déjà des grands investisseurs qui veulent protester contre cette décision, auraient reçu plusieurs demandes de la part de cadres de haut rang de la banque, selon le quotidien britannique des affaires. Le montant porte sur quelque 400 millions de dollars de bonus liés à ces obligations. Le journal dominical NZZ am Sonntag a de son côté rapporté qu’un cabinet d’avocats au Japon était en train de préparer une plainte et tentait de rassembler le plus possible de créanciers lésés, afin de demander une procédure d’arbitrage internationale contre la Suisse.