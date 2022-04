Canton de Vaud : La justice a retrouvé son rythme d’avant Covid-19

En 2021, les tribunaux vaudois ont traité un nombre d’affaires similaires à deux ans plus tôt, soit environ 56’000.

L’activité de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) est repartie à la hausse en 2021, avec 56'000 nouvelles affaires ont été enregistrées par les tribunaux et justices de paix – et 55'819 dossiers ont été traités –, une augmentation de 4% par rapport l’année précédente, perturbée par la pandémie, annonce mercredi l’OJV dans un communiqué.

Le nombre total de nouvelles causes pénales a connu une augmentation de 5% en 2021, retrouvant ainsi un niveau proche de celui de 2019. S’agissant des offices des poursuites et des faillites, les réquisitions de poursuites ont augmenté de 4% et les prononcés de faillites de 12%.