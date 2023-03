Genève: La justice a toujours plus de travail 

Sur les près de 105’000 procédures traitées l’an passé par la justice genevoise, le nombre de nouvelles affaires a augmenté par rapport à l’exercice précédent. Dévoilé mardi, le bilan 2022 du Pouvoir judiciaire révèle entre autres une hausse «massive» des procédures qui concernent les délits routiers (+31,5%). La raison? La modernisation progressive des radars. La charge est également de plus en plus lourde au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, une tendance constante depuis des années.