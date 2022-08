Royaume-Uni : La justice a tranché, le jeune Archie peut être débranché par ses médecins

Le gouvernement ne veut pas s’impliquer dans l’affaire

Une violation «flagrante» du droit international

L’avocat des parents, Edward Devereux, avait estimé avant la décision qu’un rejet de la demande de ce comité des Nations Unies – dont la convention a été signée et ratifiée par le gouvernement britannique il y a près de quinze ans – constituait une «violation flagrante et inacceptable du droit international». Mais le traité «ne fait pas partie de la loi du Royaume-Uni (…) et il n’est pas approprié pour cette Cour d’appliquer un traité international non incorporé (dans la loi) dans son processus décisionnel», a fait valoir le juge.