Tribunal fédéral: La justice a tranché: les transports publics ne pourront pas être gratuits

La décision était attendue dans plusieurs cantons, elle est tombée vendredi. Pour le Tribunal fédéral, rendre les transports publics gratuits est contraire à la Constitution. Il s’est prononcé sur une initiative populaire cantonale à Fribourg . Le Grand Conseil avait invalidé cette initiative et ne l’a pas soumise au peuple. Le recours des initiants vient d’être rejeté et la décision devrait faire tache d’huile.

Tout tourne autour de l’article de la Constitution qui dit que «les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts». Pour le TF, c’est donc clair que ces prix ne peuvent pas être à zéro. Cela serait contraire à la «genèse» de l’article, qui cherche un équilibre: les transports publics ne doivent pas être trop bon marché, sinon «la demande augmenterait de manière effrénée et induirait des coûts d'investissement de plus en plus élevés, qui pourraient finir par étouffer le système».