La justice a tranché: manifester seins nus n’est pas contraire à la morale

«La cause des femmes attire la sympathie des gens et des tribunaux. Le fait qui attire également la sympathie, c’est que vous avez participé à une manifestation pacifique», a stipulé le président du Tribunal, Giovanni Intignano, avant de procéder au semi-acquittement des prévenus. La justice vaudoise a ainsi libéré les accusés des charges de trouble à la tranquillité publique et habillement contraire à la décence ou à la morale publique. Elle a en revanche maintenu celles de participation à une manifestation interdite de plus de quinze personnes sur l’espace public. Au lieu des 300 francs d’amende et 60 francs de frais initialement infligés, les prévenus s’en tirent avec une amende de 150 francs et une participation de 100 francs aux frais de la cause, le reste étant mis à la charge de l’État.